Премьер Грузии назвал приоритетом для Тбилиси восстановление отношений с США

Восстановление сотрудничества и стратегического партнерства с США является приоритетной задачей для правительства Грузии.

Об этом говорится в годовом отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Для правительства Грузии важным и приоритетным является сотрудничество и стратегическое партнерство с США. Задачей правительства Грузии является достижение перезагрузки отношений с США, что подразумевает восстановление равноправных, основанных на принципе справедливости отношений с учетом интересов сторон по всем направлениям», — говорится в отчете премьера о выполнении правительственной программы за период с июня 2025 года по май 2026-го, опубликованном на сайте парламента.

Как отметил глава правительства, Грузия ведет активный политический диалог с представителями США, и МИД Грузии работает над формированием новой двусторонней повестки дня.

С февраля по март 2026 года Грузию посетили несколько делегаций от Конгресса и администрации США. Представители МИД Грузии также посещали Вашингтон. Кобахидзе провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио в конце марта. В феврале в Милане на церемонии открытия зимних Олимпийских игр состоялись переговоры президента Грузии Михаила Кавелашвили и вице-премьера, главы МИД Маки Бочоришвили с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио, говорится в отчете.

Отношения Тбилиси с Вашингтоном существенно испортились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Грузии 28 ноября 2024 года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Дональда Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном. Также грузинское руководство неоднократно заявляло о том, что ждет ответных шагов со стороны США.

Источник: ТАСС