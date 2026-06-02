Папоян: Товары из Армении, запрещенные на рынке РФ, будут продаваться в ЕС

Министерство экономики Армении представило на рассмотрение правительства программу поддержки армянских хозяйствующих субъектов с целью содействия экспорту их продукции на рынок Европейского союза.

Об этом, по сообщению Арменпресс, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в беседе с журналистами. Правительство приняло такое решение на фоне ограничений России на импорт многих армянских товаров.

Министр экономики РА, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичен экспорт армянской продукции в ЕС, учитывая европейские стандарты и качество армянской продукции, сказал: «Это вполне реально, потому что наши экспортные фрукты и овощи имеют сертификат Global Gap, который является одним из сертификатов высшего уровня. Другими словами, это то, что продается в европейских супермаркетах. Но здесь есть и другие затраты, например, транспортные расходы. Приведу один пример. Мы выращиваем клубнику, используя те же технологии, методы и в тех же теплицах, что и в Европе. В чем разница? Разница в том, что, например, француз покупает рассаду у голландского фермера, перевозит ее на 200 километров, высаживает, затем перевозит клубнику еще на 200 километров и продает. Там затраты могут составлять максимум 500 долларов. В нашем случае нам приходится платить 8000 долларов за доставку рассады сюда, затем еще 8000 долларов за доставку клубники в Европу, и еще должны заплатить таможенные пошлины в размере 8,8-14 процентов. Когда-то говорили, что мы вступаем в ЕАЭС, потому что наши фрукты и овощи попадают только в Россию. Сейчас это не так, эти стандарты уже самые высокие в ЕАЭС, самые высокие в ЕС, и наша продукция соответствует этим самым высоким стандартам. Теперь остаются вопросы транспортировки, сегодня мы представили правительству программу компенсаций по этому поводу, мы будем субсидировать наших экспортеров сельскохозяйственной продукции, чтобы они могли предлагать конкурентоспособные цены на европейском рынке».

Министр подчеркнул, что правительство собирается потратить много денег на эту программу поддержки, чтобы предприятия не пострадали. «Мы окажем поддержку в очень больших суммах, мы рассчитали компенсационные расходы для каждой товарной категории. Например, в случае с цветами к концу года — 5,5 млн долларов, в случае с помидорами — 3,5 млн долларов, в случае с перцем — 3,5 млн долларов», — сказал министр. На вопрос о том, в какие страны ЕС армянские бизнес-структуры смогут экспортировать товары, Папоян ответил: «Во все европейские страны, начиная с Греции и заканчивая Германией». Говоря о применении Россией импортных ограничений на различные армянские товары, министр экономики РА сообщил, что его заместитель встретился с российскими коллегами в Астане. По словам Папояна, атмосфера очень позитивная, все хотят решить проблемы. Министр выразил уверенность, что после парламентских выборов в Армении 7 июня армянская сторона быстро урегулирует все эти вопросы.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на импорт черешни, вишни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда из Армении со 2 июня 2026 года. Российское ведомство обосновало это решение нарушениями фитосанитарных требований и увеличением числа нарушений, зафиксированных при поставках армянской продукции. До этого Россия также ограничивала импорт помидоров, огурцов, перца и клубники из Армении. В настоящее время запрещен ввоз цветов, рыбной продукции, некоторых алкогольных напитков и минеральной воды «Джермук» из Армении в РФ.