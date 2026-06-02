Телеканал Space прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат 

Телеканал Space сделал заявление в связи с распространившейся информацией о задержке зарплат сотрудникам.

В официальном заявлении телеканала сообщается, что Space TV полностью выплатил задержанные зарплаты сотрудникам за март и апрель 2026 года.

Отмечается, что на данный момент у Space TV отсутствуют какие-либо финансовые обязательства перед сотрудниками за указанный период: «Заработная плата за май также планируется к выплате в ближайшие дни. В ответ на высказывания бывшей ведущей программы «Sevilən səhər» хотели бы отметить, что указанный проект начал выходить в эфир с 9 марта 2026 года, и любые вопросы, связанные с оплатой программы, не относятся к периоду деятельности нового руководства канала».

В заявлении подчеркивается, что «рейтинговые показатели программы не дали ожидаемых результатов, а также с учётом обновлённого стратегического видения компании и программной политики в рамках подготовки к телевизионному сезону 2026–2027 годов сотрудничество между сторонами было прекращено по взаимному соглашению».

Отметим, что ранее телеведущая Кенуль Мухтарова рассказала в Instagram Stories о том, что ушла с телеканала Space, на котором вела утреннюю программу «Sevilən səhər», в связи с тем, что в течение трех месяцев не получала заработную плату.

