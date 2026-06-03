 ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня | 1news.az | Новости
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ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня

Феликс Вишневецкий10:34 - Сегодня
ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня

Государственный экзаменационный центр 7 июня проведёт вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. 

В этот же день для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы - DT и TC, также состоится экзамен по географии, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ. 

Экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

С 26 мая участники экзамена могут распечатать «Экзаменационный пропуск» на сайте Государственного экзаменационного центра.

В «Экзаменационном пропуске» указаны город (район) проведения экзамена, здание и аудитория, время начала экзамена, время прибытия абитуриента в экзаменационный корпус, а также другая необходимая информация.

Экзамен начнётся в 10:00. За 15 минут до начала экзамена - в 09:45 - пропускной режим завершается, и участники, прибывшие после этого времени, в экзаменационное здание допускаться не будут.

Для обеспечения комфортного входа в экзаменационные корпуса для участников установлено разное время прибытия. Эта информация указана в экзаменационном пропуске каждого абитуриента. В связи с этим рекомендуется прибыть в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы для участия в экзамене:

- экзаменационный пропуск;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

a) граждане Азербайджанской Республики (включая участников, не достигших 16 лет) должны предъявить удостоверение личности;

b) иностранные граждане и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой; лица, получившие статус беженца, а также члены их семей - удостоверение беженца;

- участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, должны дополнительно предоставить справку, выданную учебным заведением, с приклеенной фотографией. К справке прилагается фотография размером 3x4 см, заверенная печатью.

В городах и районах, где проводится экзамен, в общей сложности выделено 212 экзаменационных зданий и 3803 экзаменационных аудитории. Для организации и проведения экзаменов привлечены 212 общих руководителей экзамена, 605 руководителей экзаменационных залов, 4716 наблюдателей, 673 сотрудника пропускного режима и 212 представителей зданий.

В экзамене планируется участие 51 690 абитуриентов: по I группе специальностей - 33 986 человек, по IV группе - 6 518 человек, а также по III группе (для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC) на экзамене по географии - 11 186 человек.

В экзамене также примут участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе незрячие, лица с детским церебральным параличом, с нарушениями слуха и другими особенностями).

Для их комфортной сдачи экзамена в экзаменационных зданиях выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением функций организма на 81-100% и с полной потерей зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Для абитуриентов с ограниченной подвижностью также обеспечены условия для свободного доступа и передвижения внутри зданий и аудиторий.

Кроме того, для наблюдателей, работающих с участниками с ограниченными возможностями здоровья, проведено специальное обучение.

В настоящее время в указанных городах и районах проводятся учебные семинары и инструктажи с другими наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны, которые будут задействованы в проведении экзаменов. Также осуществляется осмотр всех экзаменационных зданий, создаются необходимые условия для комфортной сдачи экзаменов абитуриентами в аудиториях.

«В целях обеспечения безопасности 6 июня будет проведён повторный осмотр экзаменационных центров, после чего экзаменационные залы, входные и выходные двери, а также здания будут опечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны Министерства внутренних дел», - отмечают в ГЭЦ.

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