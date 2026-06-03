Во многих странах Востока сохранилось большое количество уникальных архитектурных памятников, отражающих богатую историю и культурные традиции региона.

Особое место среди них занимают караван-сараи — важные сооружения, игравшие ключевую роль в жизни древних городов. Слово караван-сарай происходит от персидского слова — это традиционный постоялый двор для торговых караванов, располагавшийся на дорогах и в городах Азии, Ближнего Востока и Закавказья. Эти сооружения служили надёжным приютом для людей, животных и товаров в эпоху расцвета Великого шелкового пути.

В Азербайджане сохранилось множество караван-сараев, расположенных на главных торговых маршрутах и в крупных городах страны. Они отличаются продуманными архитектурными решениями и выразительной пластикой форм, сочетая функциональность и эстетическую завершённость. Особенно примечательны караван-сараи, сохранившиеся в историческом городе Шуша — одном из ключевых культурных центров Карабаха, известном своей богатой архитектурной средой, древними традициями и уникальным природным расположением на горном плато. Здесь караван-сараи органично вписаны в городскую ткань и окружающий ландшафт, отражая высокий уровень градостроительной культуры своего времени и историческую роль города Шуша как важного торгового и культурного узла региона.

Одни из них является караван-сарай братьев Сафаровых. Он расположен в районе известном как Ходжа Марджанлы. Этот знаменитый караван-сарай, был построен купцом Гаджи Муртузой Сафаровым в честь своих сыновей Ахада, Самеда, Мурсала и Манафа. Все братья Сафаровы получили хорошее образование, обучались в Шушинском реальном училище, а некоторые продолжили обучение в высших учебных заведениях, включая Киевский университет. После установления советской власти в Азербайджане часть семьи покинула страну и эмигрировала в Иран. Согласно ряду исследовательских версий, караван-сарай был возведён ещё в XVIII веке, однако существует также мнение, что его строительство относится к XIX столетию.

Караван-сарай братьев Сафаровых являлся крупнейшим караван-сараем в городе, выделяясь своими масштабами и значением среди подобных сооружений того времени. Важно отметить, что в строительстве этого караван-сарая большую роль сыграл Кербалаи Сефихан Карабаги - знаменитый азербайджанский архитектор. Кербалаи Сефихан спроектировал много зданий, в Агдаме, Физули, Барде.

Правое и левое крылья караван-сарая состояли из двух этажей и отличались чётко организованной функциональной структурой. В них размещались лавки и ремесленные мастерские, включая ювелирные, а также ресторан и гостиничные помещения, обеспечивавшие обслуживание и размещение гостей. Караван-сарай располагал собственным внутренним двором, молельными комнатами и специально оборудованными местами для содержания лошадей, что подчёркивало его многофункциональный характер и важную роль в системе торговых и караванных путей своего времени.

Караван-сарай представляет собой характерный пример традиционной торгово-гостевой архитектуры, сформированной с учётом климатических условий региона. Композиция здания строится вокруг вытянутого дворового пространства, которое служило как для размещения караванов, так и для организации хозяйственной деятельности. По периметру двора расположены массивные каменные корпуса с аркадными галереями, обеспечивающими защиту от солнца и ветра.

Конструктивная система основана на несущих каменных стенах и сводчатых перекрытиях, что характерно для архитектуры караван-сараев. Особое внимание привлекают подпорные элементы и контрфорсы, усиливающие устойчивость протяжённых стен. Декоративное оформление сдержанное, однако выразительность достигается за счёт фактуры каменной кладки. Важной является и градостроительная роль караван-сарая: он выступал ключевым узлом торговых путей и центром притяжения экономической активности.

После оккупации города Шуша армянскими вооружёнными формированиями здание караван-сарая было значительно разрушено и долгие годы находилось в запустении. Утраченные элементы и повреждённые конструкции свидетельствовали о серьёзных потерях, понесённых историческим наследием города. Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Азербайджан добился исторической победы во Второй Карабахской войне 2020 года. 44-дневная Отечественная война, начавшаяся в сентябре, стала символом единства народа, его силы и непоколебимой воли. В результате были освобождены оккупированные территории, а территориальная целостность и суверенитет страны полностью восстановлены. Эта победа вошла в историю как торжество справедливости, национального духа и героизма азербайджанского народа.

Сегодня, в период Великого возвращения, караван-сарай как исторический памятник вновь обретая своё значение в городской среде. Даже в разрушенном состоянии сооружение продолжает сохранять свою пространственную логику и историческую ценность, являясь важным свидетельством развития городской и торговой инфраструктуры своего времени.

Сохранение этого памятника выходит далеко за рамки простого отношения к материальному наследию — это возвращение исторической памяти, культурной преемственности и утраченного духа места. Караван-сарай вновь становится значимой частью городской среды, отражая её многослойную историю. Он органично соединяет прошлое и настоящее, формируя единое архитектурное и культурное пространство.

Автор Вахид Шукюров