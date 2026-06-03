Глава Минтранса: Турция демонстрирует волю в вопросе реализации Зангезурского коридора

Турция демонстрирует волю в вопросе реализации Зангезурского коридора, c открытием которого станет доступным более короткий путь в тюркский мир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, 224 км участок железнодорожных путей Зангезурского коридора строится в Турции, еще 180 км модернизируются либо строятся в Азербайджане.

«Работы на азербайджанском участке коридора близки к завершению. Мы также следим за вопросом строительства 40 км участка, проходящего через территорию Армении. Когда эта линия будет введена в эксплуатацию, мы будем соединены с Центральной Азией по гораздо более короткому маршруту», - констатировал министр, напомнив также о наличии железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.