Вугaр Байрамов: в 2021–2025 годах на соцзащиту бывших вынужденных переселенцев было выделено более 1,6 млрд манатов

После Победы в Отечественной войне из государственного бюджета на усиление социальной защиты бывших вынужденных переселенцев были выделены средства в размере 1 миллиард 654 миллиона манатов.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике, по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

По его словам, в 2021 году на это было направлено 354,4 миллиона манатов бюджетных средств, в 2022 году — 364,9 миллиона манатов, в 2023 году — 353,9 миллиона манатов, в 2024 году — 329,2 миллиона манатов, а в 2025 году — 252 миллиона манатов. В 2026 году также предусматривается выделение еще 280 миллионов манатов.

Вугар Байрамов отметил, что только из Государственного нефтяного фонда на улучшение социально-бытовых условий и расселение беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 2 миллиарда 702 миллиона манатов. Это крупнейшая статья расходов среди 13 направлений финансирования, которые Государственный нефтяной фонд осуществляет вне бюджетных трансфертов.

Депутат подчеркнул, что наряду с этим из государственного бюджета на восстановление освобожденных территорий с учетом обязательств на 2026 год выделяется более 25 миллиардов манатов. Он также отметил, что за короткий период после Отечественной войны на освобожденных территориях уже расселились, работают и обучаются более 85 тысяч граждан Азербайджана.

Источник: Азертадж