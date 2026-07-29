McKinsey: SOCAR переходит от нефтегазовой модели к цифровой конкурентоспособности

SOCAR, одна из крупнейших энергетических компаний Евразии, реализует масштабную цифровую трансформацию, направленную на повышение эффективности производства, развитие новых отраслей и укрепление долгосрочной конкурентоспособности Азербайджана. Об этом говорится в аналитическом материале McKinsey.

"Азербайджанская SOCAR осуществляет деятельность на всех этапах энергетической цепочки — от разведки и добычи нефти и газа до переработки, производства химической продукции, транспортировки, реализации топлива и развития возобновляемой энергетики.

Компания представлена более чем в 15 странах и способствует устойчивому развитию и укреплению энергетической безопасности на местном, региональном и международном уровнях, сочетая многолетний опыт в нефтегазовой сфере с передовыми технологиями и современными компетенциями.

От углеводородной модели к цифровой конкурентоспособности

Как отмечает McKinsey, SOCAR осознала, что долгосрочная конкурентоспособность — как самой компании, так и Азербайджана — не может основываться исключительно на увеличении добычи углеводородов. Ключевым фактором повышения производительности должны стать инновации и внедрение цифровых решений.

В рамках стратегии развития до 2035 года цифровая трансформация стала одним из главных направлений развития SOCAR. Компания поставила цель модернизировать производственные процессы, укрепить ненефтяные отрасли и сформировать технические компетенции мирового уровня.

Первый этап этой трансформации был реализован на двух объектах SOCAR в Турции. Проекты, выполненные в партнерстве с McKinsey, получили международное признание: в 2020 и 2021 годах предприятия были удостоены наград Digital Lighthouse Всемирного экономического форума (WEF). Они стали первым в мире нефтехимическим заводом и первым нефтеперерабатывающим предприятием, получившими такую награду.

После успешного опыта в Турции SOCAR решила масштабировать проверенную цифровую модель уже в Азербайджане. Для запуска трансформации был выбран SOCAR Carbamide — предприятие, производящее аммиак и карбамид, важнейшие продукты для сельского хозяйства. Завод является единственным производителем удобрений в Азербайджане.

Запущенный в 2019 году, SOCAR Carbamide обладал значительным потенциалом для повышения эффективности. На фоне геополитических изменений и перебоев в глобальных цепочках поставок удобрений развитие внутреннего производства стало особенно актуальной задачей.

В 2023 году SOCAR и McKinsey запустили рассчитанную на 2,5 года программу трансформации. Она направлена на увеличение объемов производства, повышение эффективности использования газа, развитие кадрового потенциала и создание модели, которая может стать основой для дальнейшего промышленного развития.

Цифровая трансформация SOCAR рассматривается как один из ключевых шагов на пути к формированию более конкурентоспособной и технологичной промышленной экономики Азербайджана", - говорится в материале.