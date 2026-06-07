В Хырдалане женщина сорвалась с 8-го этажа и чудом осталась жива - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о гражданке, оказавшейся в опасном положении в многоэтажном жилом доме на улице Мехди Гусейнзаде в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке обстановки выяснилось, что женщина, развешивая бельё на восьмом этаже 12-этажного жилого дома, сорвалась и повисла на металлической решётке балкона пятого этажа, находясь под угрозой падения в любой момент.

Спасатели с применением специального оборудования срезали металлические прутья балкона и спасли Лалу Мамедову 1999 года рождения.