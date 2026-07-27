Продлён срок выбора специализаций в магистратуру

Срок выбора специализаций в магистратуру продлён сегодня до 13:00.

Как передает 1news.az, cогласно информации, опубликованной на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), бакалавры, отвечающие конкурсным требованиям и получившие право на участие в выборе специализаций, должны до 13:00 27 июля сделать электронный выбор специализаций для участия в конкурсе по приёму в магистратуру высших учебных заведений.

Отметим, что по состоянию на 09:15 27 июля свои заявки утвердили 15 633 бакалавра (азербайджанский сектор - 14 251, русский сектор - 1 382).

В период проведения выбора специализаций бакалавр выбирает до 20 кодов специализаций, соответствующих направлению его оконченной специальности и личным предпочтениям, вносит их в «Электронную заявку бакалавра о выборе специализации» в желаемой последовательности и утверждает её. Выбранные специализации должны соответствовать праву выбора бакалавра и профилю его оконченной специальности (для некоторых специализаций — также требованиям к иностранному языку) согласно таблице выбора (перечень специализаций, по которым ведётся приём, и распределение мест по программам представлены в 4-м номере журнала «Магистр»). Электронную версию (в формате PDF) 4-го номера журнала «Магистр» можно приобрести на сайте www.abiturient.az.

К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые выбрали и утвердили специализации в «Электронной заявке бакалавра о выборе специализации».

С полным текстом объявления о выборе специализаций можно ознакомиться.