В Баку на трех участках наблюдается плотный транспортный поток

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.