В США на фестивале произошла массовая стрельба: есть погибшие и раненые

На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба.

Об этом сообщает CNN.

Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.

Двух человек не стало на месте происшествия, еще несколько, включая ребенка, получили ранения.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила в своем заявлении, что полиция задержала двух подозреваемых.