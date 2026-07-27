В США на фестивале произошла массовая стрельба: есть погибшие и раненые
На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба.
Об этом сообщает CNN.
Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.
Двух человек не стало на месте происшествия, еще несколько, включая ребенка, получили ранения.
Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила в своем заявлении, что полиция задержала двух подозреваемых.
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