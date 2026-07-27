СМИ: Иран может нанести удар по столице Украины

Иран может нанести удар по столице Украины Киеву с применением беспилотников или ракет.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что с технической точки зрения такой удар возможен, поскольку расстояние между Тегераном и Киевом составляет менее 2 тыс. км, что входит в радиус действия иранских беспилотников и ракет.

Такая вероятность стала обсуждаться после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил атаку украинских военных на иранское торговое судно в Каспийском море и заявил, что она не останется без ответа.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один член экипажа погиб, двое получили ранения. Украинский лидер Володимир Зеленский, в свою очередь, написал в Telegram, что ВСУ поразили на Каспии суда, использующиеся для перевозки военных грузов из Ирана в Россию.