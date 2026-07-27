Рафаэль Агаев посвятил покойному отцу трогательный пост - ФОТО

В середине пятикратный чемпион мира по карате, серебряный призер Олимпийских игр Рафаэль Агаев понес тяжелую утрату - скончался отец спортсмена Махир Агаев.

После смерти отца Р.Агаев не делал каких-либо заявлений, лишь спустя время он нарушил молчание, посвятив ему трогательный пост в социальных сетях.

«Дорогой отец, в каждом моем шаге есть частица твоего труда. Ты навсегда останешься в моем сердце» - пишет Рафаэль Агаев в комментарии к фотографии с отцом, которую он разместил на своей странице в Instagram и сопроводил изображением в виде разбитого сердца.

Читайте по теме:

Рафаэль Агаев понес тяжелую утрату