СМИ: Нетаньяху уведомил правительство о требованиях США по выводу войск

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа, сообщает Channel 13 со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника телеканала, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армия обороны Израиля осуществила "серию отводов" на трех фронтах, однако не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск.

При этом отмечается, что Нетаньяху выразил несогласие с этим и заявил своим министрам, что намерен сопротивляться.

"Я скажу им нет", - цитирует телеканал заявление израильского премьера.