 В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

First News Media08:35 - Сегодня
В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В трех районах Баку 27 июля возникнут перебои в подаче электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены в Ясамальском, Хатаинском и Сураханском районах столицы.

Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 не будет света на части проспекта Наримана Нариманова и улицы Гадирли.

В Хатаинском районе перебои с 09:00 до 11:00 будут наблюдаться на улицах Хатаи Рустамова, Неаполь и Сараево.

Ограничения с 10:00 до 15:00 также будут введены на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".

Поделиться:
240

Актуально

Общество

В Баку на трех участках наблюдается плотный транспортный поток

Общество

В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Мнение

Каспий перестал быть «морем мира» — кто виноват и что делать?

Общество

Насилие над детьми в Баку: мать-наркоманка годами издевалась над ребенком

Общество

В Баку на трех участках наблюдается плотный транспортный поток

В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В Турции произошло массовое ДТП с участием кортежа: пострадали 9 человек

В Баку и на Абшероне спадет жара: температура воздуха снизится на 3-4 градуса

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане и не только - ФОТО

Генпрокуратура прокомментировала кадры незаконных операций в эстетическом центре «UĞUR-777» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ещё на одной территории столицы начался масштабный снос — Владельцам недвижимости выплачивают компенсации

«Наверное, сама виновата?»: как виктимблейминг стал частью общественной реакции

Последние новости

В Баку на трех участках наблюдается плотный транспортный поток

Сегодня, 09:05

СМИ: Иран может нанести удар по столице Украины

Сегодня, 09:02

Хватит ли США боеприпасов для войны с Ираном? Трамп ответил на слухи

Сегодня, 08:50

Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak

Сегодня, 08:43

СМИ: Нетаньяху уведомил правительство о требованиях США по выводу войск

Сегодня, 08:40

В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня, 08:35

Число смертей от эболы в ДР Конго выросло до 1405 случаев

Сегодня, 08:25

Каспий перестал быть «морем мира» — кто виноват и что делать?

Сегодня, 08:15

Норрис выиграл Гран-при Венгрии

26 / 07 / 2026, 23:40

Лула да Силва: тарифы США — стратегическая ошибка Вашингтона

26 / 07 / 2026, 23:24

В Турции произошло массовое ДТП с участием кортежа: пострадали 9 человек

26 / 07 / 2026, 23:09

В Баку и на Абшероне спадет жара: температура воздуха снизится на 3-4 градуса

26 / 07 / 2026, 22:34

МЧС Азербайджана предупреждает: в республике ожидается штормовой ветер

26 / 07 / 2026, 22:01

Трагедия на Эльбрусе: найдены тела последних трех пропавших альпинистов

26 / 07 / 2026, 21:41

В Ираке по делу замминистра нефти изъяли почти $175 млн и 400 кг золота

26 / 07 / 2026, 21:26

Аш-Шараа: Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии

26 / 07 / 2026, 21:14

В Сургуте женщина напала на девушку в хиджабе во время прогулки с ребенком - ВИДЕО

26 / 07 / 2026, 20:40

Лариса Долина рассказала о покупке нового жилья: «Оно значительно лучше прежнего»

26 / 07 / 2026, 20:18

Клуб Роналду на грани распродажи: долги «Аль-Насра» превысили 200 миллионов долларов

26 / 07 / 2026, 20:00

Вячеслав Володин назвали условия пребывания иностранных граждан в России

26 / 07 / 2026, 19:36
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30