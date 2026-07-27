В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В трех районах Баку 27 июля возникнут перебои в подаче электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены в Ясамальском, Хатаинском и Сураханском районах столицы.

Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 не будет света на части проспекта Наримана Нариманова и улицы Гадирли.

В Хатаинском районе перебои с 09:00 до 11:00 будут наблюдаться на улицах Хатаи Рустамова, Неаполь и Сараево.

Ограничения с 10:00 до 15:00 также будут введены на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".