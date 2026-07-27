В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии
В трех районах Баку 27 июля возникнут перебои в подаче электроснабжении.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены в Ясамальском, Хатаинском и Сураханском районах столицы.
Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 не будет света на части проспекта Наримана Нариманова и улицы Гадирли.
В Хатаинском районе перебои с 09:00 до 11:00 будут наблюдаться на улицах Хатаи Рустамова, Неаполь и Сараево.
Ограничения с 10:00 до 15:00 также будут введены на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района.
"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".