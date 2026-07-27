Британия передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak

Великобритания передаст Украине права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма.

По ее информации, об этом шаге будет объявлено 27 июля на британской военно-морской базе во время визита Владимира Зеленского.

Как отмечается, передача прав на Stone Cloak «позволит наладить производство этой технологии в промышленных масштабах». Средства радиоэлектронного подавления имеют размеры планшетного компьютера и предназначены для того, чтобы затруднить обнаружение беспилотников, на которых они установлены. Минобороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких устройств.