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Хватит ли США боеприпасов для войны с Ираном? Трамп ответил на слухи

First News Media08:50 - Сегодня
Хватит ли США боеприпасов для войны с Ираном? Трамп ответил на слухи

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется", - заявил президент изданию, комментируя подобную информацию.

25 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США решил отложить активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. В ходе совещания 24 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.

Источник: ТАСС

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