 Алла Пугачева призналась, что четыре месяца была обездвижена: «Не думала, что вообще встану…» - ВИДЕО  | 1news.az | Новости
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Алла Пугачева призналась, что четыре месяца была обездвижена: «Не думала, что вообще встану…» - ВИДЕО 

Феликс Вишневецкий09:51 - Сегодня
Алла Пугачева призналась, что четыре месяца была обездвижена: «Не думала, что вообще встану…» - ВИДЕО 

77-летняя народная артистка СССР, примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась в комментарии латвийскому изданию Delfi Life, что неудачно упала и получила серьезные переломы. 

На закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Алла Пугачева объяснила, почему ходит с тростью, отметив следующее: «Это не образ. Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена. Потому что я упала. Короче, я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать». 

Певица призналась, что у нее были панические атаки: «Мне было ужасно. 4 месяца. Меня предупредили, что и полгода можно лежать. Но потом пришел один человек и сказал: «Все зависит от тебя, от силы воли. Преодолеешь боль, преодолеешь все. И я до сих пор ее преодолеваю. Мне кажется, что еще месяца 3-4 и я пойду. А палочка иногда...».

Супруг Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин, присоединившись к интервью, отметил, что было много слухов на тему состояния здоровья его жены: «Придумывали операцию на сердце. Просто Алла сломала ногу…». 

По словам народной артистки СССР, она «действительно тяжело это все переносила». Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что много народу. И все говорят, боже мой, она еле ходит. А с палочкой как-то спокойнее». 

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр. Лето певица, не переносящая жару, проводит в Юрмале. 

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Фото: Lisa Tymoshenko (Delfi Life)

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