Норрис выиграл Гран-при Венгрии

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы 1" сезона 2026 года. Соревнования прошли на автодроме "Хунгароринг" недалеко от Будапешта.

Второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса".

Для действующего чемпиона мира Норриса эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее он финишировал вторым в Майами и третьим в Барселоне.

Антонелли упрочил лидерство в личном зачете, набрав 219 очков. Второе место занимает британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (169), третье — его соотечественник Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес" (160).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (379 очков), далее следуют "Феррари" (307) и "Макларен" (220).