На кладбище в Турции застрелили члена правящей партии - ФОТО

Глава районного отделения турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Мехмет Дирек, а также его сын и племянник погибли в результате нападения на кладбище в юго-восточной провинции Батман.

Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

«Я с глубокой скорбью узнал, что член партийного управления, наш коллега Мехмет Дирек, а также его сын Эркан Дирек и его племянник Абу Бакр Дирек погибли в результате вооруженного нападения на городском кладбище», - сообщил в X председатель областного отделения партии Хусеин Шанси.

По информации газеты, инцидент произошел в областном районе Гюнейкент. Неизвестный боевик или группа боевиков открыли огонь по Мехмету, Эркану и Абу Бакру. Все трое погибли.

Как сообщает Cumhuriyet, полиция оцепила место происшествия и начала широкомасштабную операцию по задержанию подозреваемых.