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В Армении стартовало голосование на парламентских выборах

First News Media08:00 - Сегодня
В Армении стартовало голосование на парламентских выборах

В Армении в 08:00 по местному времени (совпадает с бакинским) началось голосование на очередных парламентских выборах.

Как сообщает армянский ЦИК, правом голоса в стране обладает 2 млн 485 тыс. 851 человек.

По всей стране должны были открыться 2 тыс. 5 избирательных участков. По итогам голосования, которое продлится до 20:00, среди прочего будет определен новый премьер-министр Армении.

Всего в выборах участвуют 18 политических сил - два блока и 16 партий. Для прохождения в парламент установлен 4-процентный барьер для партий, а для блоков - 8% (до двух партий) и 10% (более двух партий). Порог явки не предусмотрен.

Предвыборная кампания прошла в условиях значительного внешнего влияния, основным источником которых, согласно оценкам экспертов, стала Россия. Профильные ведомства страны неоднократно фиксировали попытки подкупа избирателей оппозиционными блоками и партиями.

Согласно данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных.

Источник: Report

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