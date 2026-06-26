Число погибших при землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек.

Oб этом агентству EFE заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, еще 3 300 человек получили ранения.

20:00

Число погибших при землетрясений в Венесуэле выросло до 589 человек.

Как передают местные СМИ, об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, еще 2 980 получили ранения.

Родригес также отметила, что на данный момент в стране зафиксировано 214 афтершоков после сильных землетрясений.

Ранее Минздрав заявлял о 4 300 пострадавших.

По данным ООН, землетрясения затронули до 6,76 млн человек.

06:55

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 235, еще более 4,3 тыс. получили ранения.

Об этом заявил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что оказана помощь более чем 4 300 раненым. "Некоторые из них с легкими [травмами], но есть также пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелораненые", - добавил министр, указав, что многим потребовалось хирургическое вмешательство, а наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра.