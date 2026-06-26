Скончался легендарный турецкий актёр Кадир Инаныр
Скончался легендарный представитель турецкой киностудии «Йешильчам» Кадир Инаныр, передают турецкие СМИ.
14 мая он был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. После шести дней в отделении интенсивной терапии его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее стало известно, что 77-летний актёр умер в больнице, где проходил лечение от пневмонии.
Также сообщается, что 23 июня скончалась сестра актёра — Алтун Арыджа.
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