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Спорт

Отец Рафиньи присваивал 80% доходов футболиста

First News Media23:40 - 26 / 06 / 2026
Отец Рафиньи присваивал 80% доходов футболиста

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья оказался в центре громкого семейного скандала. Футболист узнал, что значительная часть его коммерческих доходов на протяжении многих лет поступала его отцу, сообщают бразильские издания LeoDias и Touchline.

Конфликт вспыхнул после того, как Рафинья решил приобрести роскошный особняк стоимостью около 10  млн евро. Сделка была практически согласована, однако при оформлении документов неожиданно выяснилось, что на счетах футболиста недостаточно средств для завершения покупки.

По информации бразильских СМИ, именно супруга игрока Наталия инициировала выяснение причин нехватки денег. В ходе разговора выяснилось, что около 80% доходов от использования имиджевых прав футболиста получал его отец Рафаэл Беллоли, тогда как самому Рафинье доставалось лишь около 20%. Кроме того, часть зарплаты игрока также перечислялась отцу.

Если эта информация соответствует действительности, то основным источником дохода футболиста оставалась зарплата по контракту с клубом, тогда как значительная часть коммерческих поступлений проходила мимо него.

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