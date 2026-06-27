«Она рассорилась с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном»: Саакашвили о Саломе Зурабишвили

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили разразился жесткой критикой в адрес другого экс-президента страны Саломе Зурабишвили и обвинил ее в ухудшении отношений с Азербайджаном и Турцией.

В своем посте в Facebook политик подробно вспомнил историю их взаимоотношений - от ее назначения министром иностранных дел в 2004 году до нынешней роли в грузинской политике, назвав ее деятельность «антигосударственной».

Говоря об эпизоде, когда он назначил Зурабишвили министром иностранных дел, учитывая ее предшествовавшую «хорошую дипломатическую карьеру», Саакашвили указал, что «с первого же дня она полностью забросила организационную часть министерства».

«Во время моих государственных визитов она неожиданно покидала делегацию, отключала телефон и пропадала на многие дни. Она не на жизнь, а на смерть рассорилась с нашими очень важными соседями — Турцией и Азербайджаном, да так, что тогдашний президент Турции Гюль лично потребовал от меня отстранить ее от турецкого направления, и в тот период ей официально запретили въезд в Турцию», - вспомнил Саакашвили.