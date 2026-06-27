 Сборная Египта впервые вышла в плей-офф ЧМ после матча с Ираном - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Сборная Египта впервые вышла в плей-офф ЧМ после матча с Ираном - ВИДЕО

First News Media09:25 - Сегодня
Сборная Египта впервые вышла в плей-офф ЧМ после матча с Ираном - ВИДЕО

Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы G прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 1:1.

В составе египтян отличился Махмуд Сабер, за иранцев забил Рамин Резаэян. Также в первом тайме капитан сборной Ирана Мехди Тареми не реализовал пенальти.

В добавленное ко второму тайму время гол сборной Ирана был отменен после просмотра VAR.

По итогам группового этапа сборная Египта с пятью очками заняла второе место и вышла в плей-офф. Сборная Ирана с тремя очками сохраняет шансы продолжить борьбу на турнире с третьего места.

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