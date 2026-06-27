Сборная Египта впервые вышла в плей-офф ЧМ после матча с Ираном - ВИДЕО
Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы G прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 1:1.
В составе египтян отличился Махмуд Сабер, за иранцев забил Рамин Резаэян. Также в первом тайме капитан сборной Ирана Мехди Тареми не реализовал пенальти.
В добавленное ко второму тайму время гол сборной Ирана был отменен после просмотра VAR.
По итогам группового этапа сборная Египта с пятью очками заняла второе место и вышла в плей-офф. Сборная Ирана с тремя очками сохраняет шансы продолжить борьбу на турнире с третьего места.
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