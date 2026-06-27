Руководитель Mədəniyyət TV внесла ясность в сообщения о ее увольнении

Информация об уходе Диляры Салим с должности руководителя канала Mədəniyyət TV не соответствует действительности.

В соответствующей публикации в соцсетях Д. Салим опровергла данную информацию, подчеркнув, что «никакого решения по этому поводу принято не было».

«Прошу коллег не распространять недостоверную информацию. В настоящее время я нахожусь в отпуске, поэтому временно передала полномочия по управлению телеканалом другому сотруднику. Представлять это как мой уход с должности как минимум неэтично, непрофессионально и безответственно», — указала она.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Д. Салим якобы была освобождена от должности директора соответствующим приказом.