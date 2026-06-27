Сборная Кабо-Верде стала первым за 24 года дебютантом ЧМ, которая вышла в плей-офф

Сборная Кабо-Верде стала первым за 24 года дебютантом чемпионата мира по футболу, который смог пройти групповой этап без поражений.

Предыдущий подобный случай был зафиксирован в 2002 году. Тогда это удалось сборной Сенегала, одержавшей одну победу и дважды сыгравшей вничью по ходу групповой стадии. Сенегальцы обыграли французов (1:0), а также разошлись миром с датчанами (1:1) и уругвайцами (3:3). Позднее сборная Сенегала дошла до четвертьфинала турнира.

Дебютант чемпионата мира не выходил в плей-офф с 2010 года. На том турнире из группы смогла выйти сборная Словакии, проигравшая в 1/8 финала команде Нидерландов (1:2).

Отметим, что сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии (0:0) и с тремя очками заняла второе место в турнирной таблице группы H. До этого кабовердцы поделили очки с испанцами (0:0) и уругвайцами (2:2). В 1/16 финала сборная Кабо-Верде сыграет против действующего победителя турнира команды Аргентины.

Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.