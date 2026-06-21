В кабмине Британии ответили на информацию о возможной отставке Стармера - ОБНОВЛЕНО

Сообщения СМИ о скорой отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера являются спекуляцией.

Опроверг слухи об уходе политика с поста британский министр по делам бизнеса Питер Кайл, его слова приводит РИА Новости.

Ранее издание The Independent заявило, что Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин. «Министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета. По имеющимся данным, Стармер заявит об уходе уже в понедельник, 22 июня.

В интервью телеканалу Sky News Кайл заявил, что подобные сообщения СМИ являются спекуляцией, а Стармер продолжает работу.

«У меня нет оснований полагать, что это правда. Кир сосредоточен на своей работе, и я могу с уверенностью сказать, потому что я разговаривал с ним, что мы оба по-своему размышляем о том, как поставить страну на первое место», — заявил Кайл.

10:15

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке 22 июня в связи с утратой доверия со стороны депутатов правящей Лейбористской партии.

Об этом сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники.

По её данным, Стармер после разговоров с членами кабинета министров, своими советниками, лидерами профсоюзов и донорами Лейбористской партии пришел к выводу, что более не может занимать офис на Даунинг-стрит, 10. Ожидается, что он объявит о своем уходе на следующей неделе, возможно, уже 22 июня. Согласно изданию, Стармер определит временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти.

Вполне вероятно, что он формально покинет свой пост в сентябре перед съездом Лейбористской партии.