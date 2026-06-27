Украинцы поразили завод по производству «Искандеров» в Волгограде

В ночь на 27 июля российский Волгоград атаковали ракеты, жители сообщали о взрывах, а также пожаре после прилета.

По данным OSINT-аналитиков, был атакован завод «Титан-Баррикады» - одно из ключевых предприятий российского ВПК, которое выпускает российские ракетные установки «Искандер-М», «Тополь-М» и «Ярс».

Как пишет ASTRA, скорее всего, удары наносились украинскими крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ночь на субботу украинские ракеты атаковали Волгоград, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших», - написал Бочаров.

Источник: УНИАН