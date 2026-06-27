МЧС Азербайджана обратилось к населению из-за резкого ухудшения погоды

МЧС Азербайджана призвало граждан к строгому соблюдению правил безопасности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории страны.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, дождливая погода в ряде регионов продлится до вечера 28 июня. При этом в ночь с 27 на 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются сильные ливни. В отдельных зонах возможны подтопления, на горных реках — кратковременные сели и паводки, а также грозы и шквалистый ветер.

В связи с этим ведомство опубликовало перечень ключевых рекомендаций для населения:

- При угрозе паводков и селей: держаться на безопасном расстоянии от водоемов и опасных зон. При резком подъеме уровня воды незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и следовать указаниям спасателей.

- Во время грозы: обесточить бытовые электроприборы, воздержаться от телефонных разговоров. Находясь на улице, не приближаться к ЛЭП, громоотводам и антеннам, а также не укрываться под высокими деревьями. Внутри автомобиля следует прекратить движение, закрыть окна и переждать грозу.

- При сильном ветре: избегать нахождения вблизи легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.

- Пожарная безопасность: особо строго соблюдать правила обращения с огнем, так как сильный ветер кратно усложняет процесс ликвидации возможных возгораний.

- Безопасность на воде: МЧС подчеркивает, что из-за сильного ветра купание в море категорически запрещено. Владельцам маломерных судов также запрещается выходить в акваторию.

В ведомстве напомнили, что пренебрежение правилами безопасности несет прямую угрозу жизни. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться на горячую линию «112».