Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.

Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого. Он выразил осуждение «неустанной активности» Франции, направленной против национальных интересов Буркина-Фасо и ее «неоколониальных амбиций».

«Столкнувшись с империалистическими устремлениями к господству над нашей страной и порабощению нашего народа, мы сделали выбор в пользу ответственности и суверенитета. Правительство подчеркивает, что это решение ни в коей мере не ставит под сомнение исторические, человеческие, культурные и социальные связи, объединяющие народы Буркина-Фасо и Франции», — говорится в коммюнике.