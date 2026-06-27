Сборная Сенегала крупно обыграла Ирак в матче ЧМ-2026

Сборная Сенегала уверенно обыграла Ирак в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча группы I, прошедшая на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, завершилась крупной победой африканской команды со счётом 5:0.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте — отличился Хабиб Диарра. На 13-й минуте сборная Ирака осталась в меньшинстве после удаления Ребина Сулаки. После перерыва сенегальцы развили преимущество: голы забили Исмаила Сарр, Папа Гейе, оформивший дубль, и Илиман Ндиайе, установивший окончательный счёт на 82-й минуте.

По итогам группового этапа Франция заняла первое место в группе I с девятью очками, Норвегия стала второй с шестью баллами. Сенегал с тремя очками финишировал третьим и теперь ожидает результатов матчей в других группах, чтобы определить шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места. Ирак завершил турнир без набранных очков.