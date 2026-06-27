Трамп представил дизайн паспорта США с собственным портретом

Президент США Дональд Трамп представил дизайн лимитированной серии паспортов, приуроченной к 250-летию независимости страны.

Макет документа он опубликовал в соцсети Truth Social.

На внутренней стороне обложки документа размещен портрет Трампа на фоне текста декларации независимости и американского флага, а также его подпись, выполненная золотым тиснением. На задней обложке – изображение флага с цифрой «250».

«Добро пожаловать, но будь хорошим», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя новый дизайн.

Как сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт, ведомство готовится выпустить 30 тысяч экземпляров специально оформленных паспортов в рамках программы празднования «America250». При этом они будут доступны только тем американцам, которые будут оформлять документы в паспортном офисе Вашингтона, начиная с 4 июля.

До этого сообщалось, что в США планируют выпустить золотую юбилейную монету с изображением действующего президента Дональда Трампа в честь 250-летия страны. Дизайн памятного знака уже одобрен специальной комиссией. На аверсе монеты будет размещен портрет главы Белого дома за рабочим столом в Овальном кабинете, над ним — надпись «Liberty».