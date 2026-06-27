Оман рассматривает введение платы за проход судов через Ормузский пролив

Оман рассматривает возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

Султанат заявил европейским чиновникам, что возврат к существовавшему до войны режиму судоходства невозможен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти Омана заявили, что продолжат соблюдать международное морское право, однако могут взимать сборы за услуги, связанные, в частности, с навигационным сопровождением судов и ликвидацией загрязнений.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, будут ли такие платежи обязательными. При этом США, европейские страны и арабские государства Персидского залива выражают обеспокоенность тем, что Оман и Иран могут создать совместную систему взимания платы за проход через Ормузский пролив.