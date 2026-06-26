Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Выборы состоялись 26 июня в Нью-Йорке в рамках 24-го совещания государств — участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, за 12 мест в Комитете боролись кандидаты из 20 стран. Представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров был избран уже в первом туре голосования.

Комитет CEDAW является основным договорным органом ООН, контролирующим выполнение положений Конвенции 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В его состав входят 23 независимых эксперта, избираемых государствами-участниками.

В МИД также отметили, что за последние две недели представители Азербайджана были избраны ещё в два договорных органа ООН по правам человека — Комитет по правам человека (ICCPR) и Комитет по правам ребёнка (CRC).

Кроме того, Азербайджан уже представлен в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) и Комитете по защите прав трудящихся-мигрантов (CMW).

Таким образом, представители страны входят в состав пяти из десяти действующих договорных органов ООН по правам человека, что, по данным МИД, выводит Азербайджан на второе–третье место в мире по уровню представленности, наряду с Китаем.