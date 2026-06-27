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Сборная Франции разгромила Норвегию на ЧМ-2026

First News Media01:06 - Сегодня
Сборная Франции разгромила Норвегию на ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно обыграла Норвегию в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча группы I, которая прошла на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, завершилась победой французов со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик уже в первом тайме — он отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах. У сборной Норвегии гол забил Тело Осгор, сократив разрыв на 21-й минуте.

Во втором тайме норвежцы имели шанс вернуться в игру, однако Йёрген Странн Ларсен не реализовал пенальти на 50-й минуте. В компенсированное время Дезире Дуэ установил окончательный счёт — 4:1 в пользу Франции.

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