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Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

First News Media10:35 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с нестабильными погодными условиями.

В сообщении говорится, что наблюдающийся в Баку и регионах республики дождь, а также морось существенно ограничивают видимость и значительно повышают риск возникновения ДТП. Учитывая традиционный для выходных дней рост трафика на междугородних трассах, ведомство призывает водителей личного транспорта и лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, быть предельно внимательными в пути.

Автовладельцам настоятельно рекомендуется строго контролировать скоростной режим, проявлять максимальную осторожность при обгоне и маневрировании, а также категорически отказываться от поездок на технически неисправных транспортных средствах.

Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода продлится до 28 июня, что создает неблагоприятные условия не только для автомобилей, но и для передвижения мопедов и мотоциклов.

Дорожная полиция также призывает пешеходов проявлять бдительность при переходе проезжей части и избегать действий, которые могут создать угрозу для их жизни и здоровья или спровоцировать аварийную ситуацию на дорогах.

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