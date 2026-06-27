В Армении возобновили рассмотрение дела об отмене итогов выборов

Конституционный суд Армении возобновил рассмотрение иска семи политических сил о признании итогов парламентских выборов недействительными.

На текущем этапе политические партии и блоки представляют факты нарушений в ходе подготовки к выборам, предвыборной агитации и в день голосования.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» — 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9%.