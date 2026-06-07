 В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей | 1news.az | Новости
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В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

First News Media09:30 - Сегодня
В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, в этот же день для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе, будет проведен экзамен по географии.

Экзамены проводятся в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, режим пропуска будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены в экзаменационное здание.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- Пропуск на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

a) Граждане Азербайджанской Республики (включая участников, не достигших 16 лет) — удостоверение личности;

b) Иностранцы и лица без гражданства — документ, выданный Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей — удостоверения беженца;

- Участники, в удостоверении личности которых нет фотографии, помимо других документов, должны иметь справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3×4 см, которая заверяется печатью).

В экзаменах ожидается участие в общей сложности 51 690 абитуриентов, в том числе 33 986 по I группе специальностей, 6 518 по IV, а также 11 186 человек на экзаменах по географии.

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