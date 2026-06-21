Внук погибшей под колесами автобуса № 214 женщины рассказал подробности трагедии - ВИДЕО

Внук 75-летней Багда Совин кызы, погибшей в результате ДТП в поселке Рамана, рассказал детали трагического происшествия с участием пассажирского автобуса.

По его словам, женщина направлялась к родственникам в гости. После того как она вышла из другого общественного транспорта, справа на высокой скорости выехал автобус маршрута № 214, который сбил ее и переехал. Пострадавшая получила множественные переломы конечностей и ребер, но оставалась в сознании до госпитализации в Сабунчинскую больницу, где позже скончалась от полученных травм. Внук погибшей выразил резкое недовольство качеством работы данного маршрута, заявив, что его водители регулярно создают аварийные ситуации на дороге.