 Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

First News Media15:35 - Сегодня
Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

19 июня в профильные службы центрального аппарата ПО "Азнефть" поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.

На первоначальном этапе визуально определить активный источник утечки не удалось, поэтому рассматривались несколько возможных причин загрязнения.

По итогам проведенной диагностики установлено, что источником загрязнения стал один из принадлежащих ПО "Азнефть" подводных нефтепроводов.

Сразу после обнаружения места утечки транспортировка нефти по данному трубопроводу была остановлена. Для ликвидации последствий инцидента в ПО "Азнефть" создан оперативный штаб, ситуация взята под контроль.

Отмечается, что в результате обследования, проведенного водолазной службой объединения, на подводном нефтепроводе были выявлены механические повреждения. По предварительной оценке, они возникли в результате контакта с внешним предметом, предположительно с якорем.

После обнаружения повреждения незамедлительно начались ремонтно-восстановительные работы. До их завершения эксплуатация поврежденного трубопровода приостановлена, что исключает дальнейшую утечку нефти в море.

Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной зоны, проводятся в тесной координации Министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО "Азнефть".

Читайте по теме:

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Поделиться:
1351

Актуально

Мнение

Созидатель: наследие Азиза Алиева - символ единства народов Азербайджана и ...

Общество

Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

Общество

В Баку ожидается сильный ветер, в регионах - грозы и град

Общество

Проведена вторая попытка сдачи экзамена по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Общество

Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

В Баку ожидается сильный ветер, в регионах - грозы и град

МЧС Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с сильным ветром

Проведена вторая попытка сдачи экзамена по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Председатель Ботанического сада оштрафован из-за травмирования двух сотрудников

В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список

Уличная драка в Баку закончилась задержанием обоих участников: женщина избила мужчину

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

Последние новости

Созидатель: наследие Азиза Алиева - символ единства народов Азербайджана и Дагестана

Сегодня, 17:42

Иран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива и договорился с США по урану

Сегодня, 17:18

Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито принял ислам

Сегодня, 16:50

Германия по ошибке переплатила €5 млн своим дипломатам и военным за рубежом

Сегодня, 16:36

В Приморье утеряна связь с вертолетом Robinson R44

Сегодня, 16:10

Иран, США и Катар обсуждают Ливан и замороженные активы

Сегодня, 16:00

Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

Сегодня, 15:35

В Стамбуле беспилотники начали следить за нарушающими правила таксистами

Сегодня, 15:30

В кабмине Британии ответили на информацию о возможной отставке Стармера - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Баку ожидается сильный ветер, в регионах - грозы и град

Сегодня, 15:13

Республика Корея вошла в число самых быстрорастущих поставщиков оружия

Сегодня, 14:50

Переговоры США и Ирана в Швейцарии пройдут в два этапа

Сегодня, 14:30

МЧС Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с сильным ветром

Сегодня, 14:27

Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на Кубке мира - ФОТО

Сегодня, 14:10

Проведена вторая попытка сдачи экзамена по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:05

ADSEA: В ряде районов Баку воду будут подавать с ограничениями

Сегодня, 13:57

В Израиле выявили второго пациента с подозрением на Эболу

Сегодня, 13:47

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Делегации США и Ирана прибыли в Бюргеншток на переговоры

Сегодня, 13:20

Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

Сегодня, 13:05
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02