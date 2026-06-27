В Баку дожди прекратятся утром 28 июня

В ночь с 27 на 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические интенсивные, местами сильные дожди, которые с утра постепенно прекратятся. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью в отдельных районах полуострова возможны грозы.

Сильный северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Температура воздуха ночью составит +18…+21 °C, днем — +23…+27 °C. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днем — 55–60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах осадки будут носить ливневый характер, возможен град, местами дожди могут усилиться. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит +16…+20 °C, днем — +24…+29 °C, в горах ночью — +8…+13 °C, днем — +15…+20 °C, местами до +23…+26 °C.