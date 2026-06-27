 МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

First News Media12:40 - Сегодня
МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

Удары США по Ирану стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании между ИРИ и США, заявил иранский МИД.

«Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны», — говорится в заявлении официального Тегерана, опубликованном в субботу в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что одновременно Израиль «при координации с США совершил нападение на Ливан, что также является явным нарушением пункта первого упомянутого меморандума».

«Исламская Республика Иран будет всеми силами защищать свой суверенитет, безопасность и национальные интересы», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ответные удары Ирана носили оборонительный характер. «Очевидно, что ответственность за последствия сложившейся ситуации лежит на агрессоре и нарушителе обязательств — США, а также на тех, кто каким-либо образом содействует совершению США агрессивных действий против Ирана», — отмечается в документе.

МИД Ирана призвал все государства на южном побережье Персидского залива не позволять использовать их территорию и ресурсы для осуществления агрессивных действий против Ирана.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
244

Актуально

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемониях открытия и презентациях в ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке сезонных цветов на ...

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

Общество

На Абшероне ожидается град

В мире

Спецслужбы Армении и Грузии углубляют сотрудничество

Мака Бочоришвили: Стратегический выбор Грузии - интеграция в Евросоюз

МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

В Армении возобновили рассмотрение дела об отмене итогов выборов

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Иран выдвинул условие Трампу: «Переговоров не будет, пока он не извинится»

Замгенсека ООН сообщил о более чем 50 тыс. пропавших без вести в Венесуэле

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Последние новости

Лечение Наримана Гасанзаде продолжается: помощник народного поэта рассказал о его состоянии

Сегодня, 14:05

Леандро Андраде перешёл из «Карабаха» в «Полесье» — ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Спецслужбы Армении и Грузии углубляют сотрудничество

Сегодня, 13:30

Мака Бочоришвили: Стратегический выбор Грузии - интеграция в Евросоюз

Сегодня, 13:17

В Баку дожди прекратятся утром 28 июня

Сегодня, 13:05

МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

Сегодня, 12:40

В Армении возобновили рассмотрение дела об отмене итогов выборов

Сегодня, 12:10

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили летний фестиваль CandyFest и посмотрели шоу цирка на воде «Волшебная жемчужина» - ФОТО

Сегодня, 11:50

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке сезонных цветов на бакинском бульваре - ФОТО

Сегодня, 11:30

«Она рассорилась с нашими соседями - Турцией и Азербайджаном»: Саакашвили о Саломе Зурабишвили

Сегодня, 11:21

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемониях открытия и презентациях в Приморском национальном парке - ФОТО

Сегодня, 11:05

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

Сегодня, 10:35

Украинцы поразили завод по производству «Искандеров» в Волгограде

Сегодня, 10:20

МЧС Азербайджана обратилось к населению из-за резкого ухудшения погоды

Сегодня, 10:11

Руководитель Mədəniyyət TV внесла ясность в сообщения о ее увольнении

Сегодня, 09:43

Сборная Египта впервые вышла в плей-офф ЧМ после матча с Ираном - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

На Абшероне ожидается град

Сегодня, 09:13

Трамп представил дизайн паспорта США с собственным портретом

Сегодня, 09:07

Сборная Кабо-Верде стала первым за 24 года дебютантом ЧМ, которая вышла в плей-офф

Сегодня, 09:00

Сборная Сенегала крупно обыграла Ирак в матче ЧМ-2026

Сегодня, 01:11
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02