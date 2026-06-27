МИД Ирана заявил, что удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума

Удары США по Ирану стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании между ИРИ и США, заявил иранский МИД.

«Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны», — говорится в заявлении официального Тегерана, опубликованном в субботу в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что одновременно Израиль «при координации с США совершил нападение на Ливан, что также является явным нарушением пункта первого упомянутого меморандума».

«Исламская Республика Иран будет всеми силами защищать свой суверенитет, безопасность и национальные интересы», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ответные удары Ирана носили оборонительный характер. «Очевидно, что ответственность за последствия сложившейся ситуации лежит на агрессоре и нарушителе обязательств — США, а также на тех, кто каким-либо образом содействует совершению США агрессивных действий против Ирана», — отмечается в документе.

МИД Ирана призвал все государства на южном побережье Персидского залива не позволять использовать их территорию и ресурсы для осуществления агрессивных действий против Ирана.

Источник: Интерфакс