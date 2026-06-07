Россия атаковала хранилище ядерного топлива в Украине
Украинская компания «Энергоатом» обвинила Россию в атаке посредством беспилотника на хранилище ядерного топлива.
Согласно распространённой компанией информации, удар был нанесён в 02:10 ночи.
Сообщается, что в результате атаки частично разрушено здание, предназначенное для приёма контейнеров. Поскольку в этом здании не хранилось отработанное ядерное топливо, радиационной угрозы не возникло.
По данным «Энергоатома», радиационный фон на территории объекта остаётся в пределах нормы, пострадавших в результате инцидента нет.
Источник: АПА
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