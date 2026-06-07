Россия атаковала хранилище ядерного топлива в Украине

Украинская компания «Энергоатом» обвинила Россию в атаке посредством беспилотника на хранилище ядерного топлива.

Согласно распространённой компанией информации, удар был нанесён в 02:10 ночи.

Сообщается, что в результате атаки частично разрушено здание, предназначенное для приёма контейнеров. Поскольку в этом здании не хранилось отработанное ядерное топливо, радиационной угрозы не возникло.

По данным «Энергоатома», радиационный фон на территории объекта остаётся в пределах нормы, пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: АПА