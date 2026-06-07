В Анталье начали официально запрещать курение на пляжах, сообщают турецкие СМИ.

В рамках проекта Antalya Mavi Akdeniz, который запустили в провинции, с 5 июня ограничения уже ввели на четырёх анталийских пляжах:



▪️Лара

▪️Белек

▪️Чамьюва

▪️Бич Парк



В перспективе запрет на курение планируют распространить и на другие популярные пляжи Антальи, но точных сроков пока не называют. Власти провинции также призвали владельцев гостиниц присоединиться к инициативе.



Для тех, кто захочет покурить на пляже, установят специальные кабинки, которые должны будут располагаться на расстоянии не менее 200 метров друг от друга. За нарушение правил предусмотрен штраф.



В рамках программы Antalya Mavi Akdeniz, помимо кабинок для курения, обещают установить бесплатные питьевые фонтанчики и усилить уборку побережья.