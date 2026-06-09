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Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $88 млрд

First News Media13:07 - Сегодня
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $88 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 июня 2026 года достигли $88,4 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2025 год".

Кроме того, по словам министра, Азербайджан является одной из стран с самым низким показателем отношения государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

"На сегодняшний день госдолг составляет 24,1 млрд манатов, или 18,4 % от прогнозируемого годового ВВП. На конец 2025 года государственный долг составлял 26 млрд манатов, или 20,1 % от годового ВВП, что на 1,6 процентного пункта меньше по сравнению с началом 2025 года. Наш долговой портфель на конец года состоял из внутреннего госдолга в размере 17,8 млрд манатов и внешнего госдолга в размере 8,2 млрд манатов. Средний срок погашения наших облигаций за год увеличился в 2,2 раза", - добавил министр.

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