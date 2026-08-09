Сборная Азербайджана U-18 разгромила Норвегию на ЧЕ

Женская сборная Азербайджана U-18 по баскетболу завершила выступление в дивизионе B чемпионата Европы в Румынии, разгромив сборную Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче борьбы за 17–20-е места азербайджанские баскетболистки одержали победу со счетом 77:48. После равной первой четверти (17:17) и небольшого отставания к большому перерыву (29:31), переломной стала третья десятиминутка, которую команда выиграла со счетом 27:5. Самой результативной в составе азербайджанской сборной стала Полина Щукина, набравшая 25 очков.

После четырех поражений на групповом этапе от Румынии, Португалии, Нидерландов и Исландии, азербайджанская команда выдала серию из трех побед подряд над Северной Македонией (75:73), Эстонией (74:71) и Норвегией (77:48), заняв итоговое 17-е место на турнире.