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Орбан переизбран лидером венгерской партии «Фидес»

First News Media22:17 - Сегодня
Орбан переизбран лидером венгерской партии «Фидес»

Бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переизбрали лидером венгерской партии «Фидес», сообщает пресс-служба партии в Facebook.

HirTV уточняет, что Орбан был единственным кандидатом на эту должность. Его переизбрали сроком на год. Из 737 действительных бюллетеней он получил 729 голосов.

После избрания Орбан заявил, что считает своей задачей передать партию молодому поколению как политическую силу, способную вновь побеждать на выборах, передает MagyarNemzet. По его словам, в руководстве партии должна произойти смена поколений, а он намерен обеспечить этот переход в течение своего нового годичного мандата.

Орбан также подчеркнул, что не собирается менять свои политические взгляды и по-прежнему считает своей миссией защиту суверенитета Венгрии.

После проигрыша «Фидес» на парламентских выборах в апреле 2026 года премьер-министром Венгрии стал Петер Мадьяр. Его избрали на пост 9 мая.

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